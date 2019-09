Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 18-Jährige verletzt sich bei Radunfall

Olpe (ots)

Bei einem Radfahrunfall am Sonntag gegen 17 Uhr in Rosenthal hat sich eine 18-Jährige verletzt. Die Radfahrerin befuhr in einer Kolonne von 14 Radfahrern die Straße "Rosenthal" vom "Alperscheider Weg" kommend in Richtung Biggeseestraße. Kurz vor dem Abzweig in die Biggeseestraße verriss sie aus ungeklärten Gründen den Lenker und stürzte, wodurch zwei weitere Radfahrer ebenfalls stürzten. Diese blieben unverletzt. Die 18-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Räder erlitten geringe Beschädigungen.

Da die 18-Jährige keinen Helm trug und Verletzungen am Hinterkopf erlitt, weist die Polizei darauf hin, dass Sturzhelme Verletzungen am Kopf abwenden oder abschwächen können. Daher sollten Radfahrer immer einen gut sitzenden Helm tragen.

