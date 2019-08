Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Verkehrsunfall in Gerlingen

Wenden (ots)

Gerlingen. Eine 21-jährige Deutsche befuhr mit ihrem PKW am frühen Samstagmorgen um 02.40Uhr die Elbener Straße in Wenden-Gerlingen. Ausgangs einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dort zunächst einen Leitpfosten. Anschließend prallte sie gegen ein geparktes Auto und schob dieses gegen einen geparkten Anhänger. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnte eine deutliche Alkoholisierung der Fahrzeugführerin festgestellt werden. Daher wurde ihr in der Folge eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro. Die junge Frau muss sich nun in einem Strafverfahren wegen "Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss" verantworten.

