Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Waldhütte abgebrannt

Lennestadt (ots)

Lennestadt - Am Mittwochabend kam es nach 21:00 Uhr zu dem Brand einer Waldhütte im Waldgebiet Hardt, oberhalb der Ortschaft Langenei, bei dem auch die Waldflächen um die Hütte und mehrere Bäume in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die 80 eingesetzten Kräfte der freiwilligen Feuerwehren der Region hatten, auch aufgrund der abgeschiedenen Lage, große Schwierigkeiten zum Brandort zu kommen und Löschmittel an den Brandort zu bringen, so dass der Einsatz besonders anspruchsvoll war und mehrere Stunden andauerte. Die Waldhütte brannte vollständig ab aber es konnte eine unkontrollierte Ausdehnung auf das umliegende Waldgebiet verhindert werden. Die Schadenshöhe dürfte insgesamt im fünfstelligen Bereich liegen. Brandermittler der Olper Kriminalpolizei haben den Brandort inzwischen begutachtet. Hinweise auf eine Brandstiftung haben sich allerdings nicht ergeben. Die Ermittlungen dauern an.

