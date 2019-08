Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe: Tatverdächtiger nach Angriff auf junge Frau ermittelt (Pressebericht vom 19.08.2019)

Lennestadt (ots)

In der Nacht zu Sonntag (18.08.2019) wurde eine 25-Jährige in der Lennestraße in Finnentrop von einem Unbekannten körperlich angegangen. Durch Zeugenaussagen ergab sich im Laufe der intensiven Ermittlungen der Olper Kriminalpolizei ein Tatverdacht gegen einen 21-jährigen Zuwanderer aus Finnentrop. Nach Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung des Beschuldigten müssen noch vom Tatort und an den Personen gesicherte Tatspuren ausgewertet werden. Die Ermittlungen zur Vervollständigung der Beweisunterlagen dauern noch an und weitere Auskünfte können daher derzeit nicht erteilt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell