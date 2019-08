Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Olpe (ots)

Am Mittwoch gegen 20.45 Uhr haben Polizeibeamte einen 37-jährigen in der Straße "In der Wüste" angehalten und kontrolliert. Zuvor hatte ein Zeuge gemeldet, dass ein Lkw-Fahrer dort in Schlangenlinien unterwegs sei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Die Beamten brachten ihn daraufhin zur Polizeiwache, um eine Blutprobe zu entnehmen. Zudem schrieben sie eine entsprechende Anzeige, untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher.

