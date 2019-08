Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ohne Helm, aber mit Alkohol: Honda-Fahrer verursacht Alleinunfall

Drolshagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Feldmannshof am Montag gegen 20 Uhr hat sich ein 36-Jähriger verletzt. Der Kradfahrer verlor augenscheinlich beim Linksabbiegen an der Kreuzung "Vor der Birke/Belmicker Weg" die Kontrolle über sein Kraftrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb in einer Böschung liegen. Er trug keinen Helm. Zudem stand der Verletzte deutlich (über zwei Promille) unter dem Einfluss von Alkohol. Auch das angebrachte Versicherungskennzeichen stammte noch aus 2017. Ein Rettungswagen brachte den 36-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

