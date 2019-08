Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Wenden (ots)

Wenden - Am Montagmorgen befuhr eine 23-Jährige um 07:53 Uhr mit ihrem VW die L 342, aus Richtung Wildbergerhütte kommend, in Richtung Rothemühle. Etwa 500 m vor dem Ortseingang von Rothemühle kam sie mit ihrem PKW vor dem Eingang einer Kurve aus ungeklärter Ursache nach links von ihrer Fahrspur ab. Sie kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Kleintransporter Iveco. Der Transporter wurde durch den Aufprall so instabil, dass er über die Gegenfahrspur in eine Wiese schleuderte und an der dortigen Böschung auf die Seite kippte. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Sachschaden beträgt ca. 12.000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, der Fahrer des Transporters wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Olpe gebracht, wo er stationär verblieb. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme für ca. 1 Stunde komplett gesperrt. Das Mobiltelefon der Unfallverursacherin wurde zu Auswertungszwecken sichergestellt.

Nach Angaben der unfallaufnehmenden Beamten kümmerten sich mehrere zufällig vorbeigekommene Verkehrsteilnehmer vor Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei vorbildlich um das Absperren der Unfallstelle und leisteten aktiv Erste Hilfe.

