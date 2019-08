Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannter beschädigt fahrenden Pkw

Lennestadt (ots)

Am Montagabend (26. August) gegen 22.20 Uhr hat ein Unbekannter einen VW auf der Straße "In der Rübecke" bei der Vorbeifahrt beschädigt. Die Geschädigte befuhr die Straße, als sich plötzlich ein Mann auf die Fahrbahn stellte und mit den Armen gestikulierte. Die Geschädigte hielt daraufhin an und fuhr anschließend langsamen auf der rechten Seite an diesem vorbei. Während der Vorbeifahrt trat der Täter gegen die hintere Tür der Fahrerseite, die dadurch beschädigt wurde. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Der Täter entfernte sich, augenscheinlich alkoholisiert, in unbekannte Richtung. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Nach Zeugenangaben trifft auf den Mann die folgende Beschreibung zu:

- ca. 50 -60 Jahre - braun gebrannt - blonde Locken - trug ein Stirnband, Jeanskleidung

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

