Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Einbrüche

Aalen (ots)

Aalen-Dewangen: In Vereinsgaststätte eingedrungen

Bereits über das vergangene Wochenende drangen Unbekannte in den Wintergarten eines Vereinsheims im Steinhauser Weg ein. Anschließend versuchten sie auch die Türe zur Vereinsgaststätte aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/96660.

Aalen: Vorfahrt missachtet - 9500 Euro Sachschaden

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 9500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag ereignete. Gegen 17 Uhr befuhr eine 89-Jährige mit ihrem Pkw Ford die Straße Am Viehtrieb, von wo aus sie geradeaus in Richtung Kollmannweg fuhr. An der Einmündung Am Viehtrieb / Landesstraße 1080 missachtete sie die Vorfahrt eines aus Richtung Ebnat heranfahrenden Pkw Seat, an welchem ein Hänger angebracht war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Pkw der Unfallverursacherin abgewiesen und gegen den Pkw Mitsubishi eines 58-Jährigen geschleudert. Der 58-Jährige hatte die Situation rechtzeitig erkannt und seinen Pkw bis zum Stillstand abgebremst. Der Seat geriet nach der Kollision ebenfalls ins Schleudern und prallte gegen einen Zaun.

Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt; sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Der 25-jährige Seat-Fahrer und die Insassen des Pkw Mitsubishi blieben unverletzt.

Hüttlingen: Gartenhütten aufgebrochen - Benzin entwendet

Unbekannte hebelten zwischen Sonntag und Montag zwei Gartenhütten in der Gartenanlage 3 Eichen zwischen Hüttlingen und Buch auf und entwendete jeweils einen Kanister mit rund 20 Litern Benzin. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 60 Euro; über den entstandenen Sachschaden liegen noch keine Angaben vor. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/979615 entgegen.

Neresheim: Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstagabend 18 Uhr und Sonntagmorgen 10 Uhr beschädigten Unbekannte auf dem oberen Pausenhof der Härtsfeldschule mehrere Mülleimer, eine Holzbank und drei Wegleuchten, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand. Der Polizeiposten Neresheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel.: 07326/919001 um sachdienliche Hinweise.

Bopfingen: Fahrzeug gestreift

Mit seinem Lkw streifte ein 56-Jähriger am Montagnachmittag gegen 15 Uhr einen in der Straße Zur Walkmühle abgestellten Pkw Opel, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Ellwangen: Fahrraddiebe ertappt

Aus ihrem Fenster schauend, beobachtete eine 39-Jährige am Montagabend gegen 22.30 Uhr zwei Männer, die ihr vor dem Haus abgestelltes Mountainbike entwendeten. Die Frau verständigte sofort die Polizei, welche gegen 22.40 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße zwei Männer feststellte, auf welche die Personenbeschreibung passte. Die beiden führten jeweils ein Fahrrad mit sich, wobei es sich bei einem davon um das kurz zuvor entwendete handelte. Der 20-jährige mutmaßliche Dieb stand wohl unter Alkoholeinfluss, weshalb zu der Anzeige wegen Diebstahls noch eine wegen Trunkenheit im Straßenverkehr dazukommen wird.

Ellwangen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 21.40 und 21.58 Uhr einen Pkw, der auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße An der Jagst abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro beziffert. Hinweise zum Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug machte sich selbständig

Gegen 21 Uhr am Montagabend stellte ein 61-Jähriger seinen Pkw Audi in der Karl-Lüllig-Straße ab. Da er das Fahrzeug hierbei offenbar nicht ausreichend absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen einen geparkten Pkw Dacia. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 3300 Euro beziffert.

Böbingen: Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte sind zwischen Sonntagnachmittag 16.30 und Montagabend 20.30 Uhr in ein Vereinsheim in der Stuttgarter Straße eingedrungen. Die Täter durchwühlten sämtliche Schränke im Gebäude und entwendeten einen kleineren Bargeldbetrag. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Auch zwei Wohnwagen, welche auf dem Areal abgestellt waren, wurden von den Unbekannten aufgebrochen und durchsucht. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt; auch über den entstandenen Sachschaden liegen noch keine Angaben vor. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren seines Pkw VW Passat beschädigte ein 28-Jähriger am Montagnachmittag gegen 15.25 Uhr einen in der Weißensteiner Straße abgestellten Pkw Seat, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Pkw gestreift

Mit seinem Pkw VW streifte ein 60-Jähriger am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr einen in der Straße Freudental abgestellten Pkw Ford, wobei er einen Sachschaden von rund 1000 Euro verursachte.

Schwäbisch Gmünd: Unfall mit mehreren Beteiligten

Gegen 12.40 Uhr am Montagmittag kam es auf der B 29 zu einem Verkehrsunfall, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren und ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro entstand. Zur Unfallzeit befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Pkw Audi die B 29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe einer Gärtnerei bremste er seinen Pkw ab, um auf das Gelände abzubiegen. Ein nachfolgender Opel-Fahrer erkannte dies rechtzeitig und bremste bis zum Stillstand ab. Zwei weitere nachfolgende Autofahrer und ein Rollerfahrer erkannten dies jedoch zu spät und fuhr jeweils hintereinander auf. Der 23-jährige Rollerfahrer stürzte bei dem Unfall zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Mutlangen: Eingangstüre beschädigt

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den Unbekannte zwischen Freitagabend 19 Uhr und Montagvormittag 11 Uhr verursachten, als sie vermutlich mit den Füßen zwei Glasscheiben der seitlichen Eingangstüre an der Sporthalle der Hornbergschule beschädigten. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell