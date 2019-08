Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebin ertappt - aggressive Gäste - mutwillig zerstörte Autos - Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weissach im Tal: Geldbörse entwendet

Eine 67-jährige Frau wurde am Montagvormittag bei einem Diebstahl ertappt. Sie war gegen 9.45 Uhr in der Welzheimer Straße in einem Supermarkt, als sie aus einem fremden Einkaufswagen eine Geldbörse entwendete. Nach Verlassen des Einkaufmarktes fuhr sie mit ihrem Pkw weg. An Hand des Kennzeichens konnte die Frau noch am selben Vormittag ermittelt und zuhause angetroffen werden. Die Diebin erwartet nun eine Strafanzeige. Das entwendete Geld in Höhe von 260 Euro wurde von der Polizei sichergestellt.

Kernen im Remstal: Aggressive Gäste

In einer Gastwirtschaft in der Straße Möchberg waren am Sonntag gegen 19.30 Uhr zwei Männer zu Gast. Beide gaben am Tresen des Außenbereichs ihre Bestellung auf. Bereits als der Geldschein beim Bezahlen auf die Echtheit überprüft wurde, regte sich einer der beiden auf. Als dann die bestellten Getränke nicht randvoll serviert wurden, rastete einer der beiden aus und schrie eine Bedienstete an. Er drohte, falls er sein Geld nicht zurückbekomme, die Bedienstete "kaputt zu machen". Damit die Situation nicht eskalierte, bekamen die Männer das Geld umgehend zurück, die daraufhin das Lokal verließen und wegfuhren. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall und zur Identifizierung der Männer aufgenommen.

Rudersberg: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer stieß am Montagvormittag beim Rangieren gegen das Fahrzeugheck eines in der Ziegeleistraße abgestellten Opel Insignia. Der Schaden wurde vermutlich mit einer Anhängerkupplung verursacht. Der für den Unfall verantwortliche Autofahrer flüchtete nach dem Zusammenstoß, der sich zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr ereignete. Der Schaden am Pkw Opel beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise auf den Geflüchteten nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Remshalden-Buoch: Einbruchsversuch gescheitert

Ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag und Sonntag vergeblich versucht die Eingangstüre eines Wohnhauses im Karl-Fuchs-Weg aufzubrechen. Der Sachschaden wurde auf circa 300 Euro beziffert. Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass mechanische Sicherungen an Türen und Fenster der wirksamste Einbruchschutz darstellen. Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Fellbach berät hierzu gerne und kostenlos. Beratungstermine können unter Telefon 0711/5772-200 vereinbart werden.

Winterbach: Autos beschädigt

In der Lerchenstraße wurden am Montag kurz vor Mitternacht vier mutwillig beschädigte Autos festgestellt. Unbekannte haben mit Steinen die Lackierungen der Fahrzeuge zerkratzt und Scheiben eingeworfen. Weder ein Tatverdacht noch die Höhe der Schäden konnten bislang ermittelt werden. Bereits am Vormittag zwischen 9 Uhr und 12.30 Uhr wurde in der Mühlstraße ein Pkw Peugeot ebenfalls beschädigt vorgefunden. An diesem Auto wurde die Fensterscheibe der Fahrertüre eingeschlagen. Hinweise auf die Verursacher erbittet die Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040.

Leutenbach: Nach Unfall weitergefahren

Ein ortsunkundiger Lkw-Fahrer ließ sich am Montag kurz nach 12 Uhr von seinem Navi in ein Wohngebiet lotsen. Als es nicht mehr weiterging, musste er im Zeisigweg rückwärtsfahren. Dabei stieß er gegen ein geparktes Auto und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Danach fuhr er zunächst weiter. Er konnte jedoch alsbald ermittelt werden, weshalb er nun mit einer Strafanzeige wegen Unfallflucht zu rechnen hat.

Winterbach: Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Ein 68-jähriger Ford-Fahrer verließ am Montag gegen 16.30 Uhr die B 29 und wollte nach links in Richtung Remshalden auf die L 1140 einbiegen. Er hatte bereits an der dortigen Stoppstelle angehalten. Nachdem er eingebogen war, näherte sich die Motorradfahrerin, die das Auto des 68-Jährigen touchierte und danach stürzte. Die leichtverletzte 17-jährige Motorradfahrerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf mehrere hundert Euro.

