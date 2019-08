POL-AA: Ostalbkreis: Unfall auf B 29, Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht und anderes

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Gmünd: B 29 nach Unfall gesperrt

Nach einem Unfall im Bereich einer Baustelle musste die B 29 am Montagnachmittag in Richtung Aalen für beinahe 90 Minuten gesperrt werden. Ein 39 Jahre alter Fahrer eines Pkw, Fiat war gegen 15:00 Uhr in Richtung Aalen unterwegs. Infolge Unachtsamkeit war er auf Höhe einer Baustelle an der Anschlussstelle Lorch-West / Weitmars nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte hierbei eine Warnbake überfahren und war gegen eine Betonmauer geprallt. Anschließend war der Fiat nach rechts über die Fahrbahn geschleudert und an einer Leitplanke zum Stehen gekommen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. An dem Fiat war wirtschaftlicher Totalschaden von circa 3.000 Euro entstanden. Der Sachschaden an der Verkehrseinrichtung wurde auf mehrere hundert Euro beziffert. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste die einspurige Fahrbahn in Richtung Aalen im Baustellenbereich bis 16:27 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde in Lorch-Waldhausen ausgeleitet.

Aalen: Wohnungseinbrecher auf der Flucht gesehen

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Steinertgasse hat am Montagvormittag ein Anwohner einen Einbrecher kurz nach dem Verlassen des Tatortes gesehen. Der unbekannte Täter hatte eine Wohnungstüre aufgebrochen und die Wohnung kurz vor 09:00 Uhr wieder verlassen. Hierbei wurde er von einem Zeugen gesehen und verfolgt, ehe dieser ihn bei einem Supermarkt aus den Augen verlor. Der Tatverdächtige war circa 30 Jahre alt, dunkelhäutig, circa 180 cm groß, und schlank. Er war mit eine blauen Jacke und einer roten Baseballmütze bekleidet. Über das Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor, der Sachschaden an der Wohnungstüre wurde auf circa 250 Euro beziffert. Zeugenhinweise zum Täter erbittet das Polizeirevier Aalen, Telefon: 07361/524-0.

Lauchheim: Diebstahl in Gaststätte

Ein unbekannter Täter hat am Montag, zwischen 04:00 Uhr und 09:00 Uhr aus einer Gaststätte in der Hauptstraße 100 Euro Bargeld aus einem Bedienungsgeldbeutel gestohlen. Ferner wurde ein zur Dekoration aufgestellter "Einarmiger Bandit" mit einem Sackkarren vor die Gaststätte gefahren und dort aufgebrochen. Hierbei war an dem Automaten ein Sachschaden von circa 300 Euro entstanden. Die Gaststätte hatte zur Tatzeit keinen Betrieb, war jedoch unverschlossen gewesen.

Stödtlen: Unfallflucht schnell geklärt

Eine Unfallflucht in der Kirchstraße konnte am Montagmorgen schnell geklärt werden. Ein 80 Jahre alter Opelfahrer war beim Ausparken vor einer Arztpraxis gegen einen Ford einer 44-Jährigen gefahren und hatte einen Sachschaden von circa 800 Euro verursacht. Nach kurzem Gespräch mit der Frau entfernte sich der 80 Jährige unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte jedoch schnell ermittelt werden. Auf den Senior kommen nun ein Strafverfahren und ein Bericht an die Führerscheinstelle zu.

Schwäbisch Gmünd: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Nach einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern, die sich bereits am Montag, 12.08.2019 um 13:30 Uhr im Bereich Graben Allee und Klösterlestraße ereignete, sucht die Kriminalpolizei Zeugen zu dem Vorfall. Zwei Männer, im Alter von 35 und 24 Jahren, hatten einen 19-Jährigen Mann angegangen und bedroht. Hierbei soll auch eine Tasche entrissen worden sein. Vor dem Eintreffen der Polizei waren die beiden Tatverdächtigen geflüchtet, konnten jedoch ermittelt werden. Die Kripo Aalen bittet nun Passanten, welche die Auseinandersetzung am 12.08.2019 um 13:30 Uhr im Bereich Graben Allee und Klösterlestraße beobachtet haben, sich unter Telefon 07361/580-0 zu melden.

