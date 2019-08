Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: 2 Einbrüche, ein Unfall

Aalen (ots)

Satteldorf: Auffahrunfall

Eine 22 Jahre alte Audi-Fahrerin befuhr am Montag gegen 5:50 Uhr die Industriestraße und wollte nach rechts auf die B 290 einbiegen. An der Einmündung blieb sie zunächst am Stop-Schild stehen. Dies erkannte ein nachfolgender VW Golf-Fahrer zu spät und fuhr auf den Audi auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Crailsheim: Einbruch in Firmengebäude

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag Zugang zu einem Firmengebäude in der Sulzbrunnenstraße. Dabei durchsuchten die Eindringlinge mehrere Büroräume. Ob die Einbrecher Beute gemacht haben, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 074951 480-0.

Crailsheim: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Sonntag, 7:00 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einem Discountermarkt in der Straße Zur Flügelau. Ob der Einbrecher Waren entwendet hat, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

