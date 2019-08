Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brände, Unfälle und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Aalen-Ebnat: Vorfahrt missachtet - 1500 Euro Sachschaden

An der Einmündung Kronenstraße / Oettingerstraße missachtete eine 59-Jährige am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr die Vorfahrt einer 50 Jahre alten Autofahrerin. Beim Zusammenstoß der Pkw VW Polo und VW Golf entstand ein Gesamtschaden von rund 1500 Euro.

Hüttlingen: Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Unbekannte verursachten zwischen Samstagnachmittag 17 Uhr und Sonntagmorgen 10 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als sie bei insgesamt drei nicht zugelassenen Fahrzeugen jeweils die Motorhaube zerkratzten. Die Fahrzeuge waren auf dem Areal eines Autohauses im Ölweg abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Radfahrer verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 75-jähriger Fahrradfahrer am Sonntagmorgen kurz vor 9 Uhr zu. Der Radler befuhr zur Unfallzeit die Ulmer Straße, wo er aus bislang unbekannter Ursache zu Boden stürzte. Der Radfahrer wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: Streitigkeiten vor Lokal

Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr kam es vor einer Gaststätte in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße zu Auseinandersetzung zwischen drei Personen, die zuvor in der Gaststätte ihren Anfang genommen hatte. Die anwesenden Personen zeigten sich gegenüber der Polizei wenig kooperativ, weshalb sich die polizeilichen Ermittlungen als schwierig gestalten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 23-Jähriger mit einem weiteren Täter zusammen einen bislang unbekannten Mann zusammengeschlagen und getreten haben. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240.

Aalen: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Mit 5 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften musste die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Sonntagmorgen zu einem Brand in die Stauffenbergstraße ausrücken. Kurz nach 6.30 Uhr war in einem Kellerraum ein Feuer ausgebrochen, weshalb dichter Rauch aus einem Kellerfenster drang. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht, der vermutlich durch ein Ladegerät verursacht wurde. Die Schadenshöhe wurde auf circa 10.000 Euro beziffert. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden vom Rettungsdienst und der Polizei vorsorglich ins Freie verbracht. Verletzt wurde niemand.

Essingen-Forst: Tier ausgewichen

Eigenen Angaben zufolge musste ein 27-Jähriger am Samstagabend gegen 23 Uhr mit seinem Klein-Lkw auf der Dewanger Straße in Forst einem die Fahrbahn querenden Tier ausweichen. Dabei kam das Fahrzeug von der Straße ab und prallte gegen einen Laternenmast, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Auf der Landesstraße 1060, Einmündung Eggenrot / Adelmannsfelden übersah ein 62-jähriger BMW-Fahrer am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr den Pkw Mercedes Benz eines 22-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem alle Insassen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Bopfingen: Fahrzeug nicht zugelassen - Fahrer ohne Führerschein

Am Samstagvormittag gegen 11.15 Uhr stellten Beamte des Ellwanger Polizeireviers einen Pkw Smart fest, der in der Alten Neresheimer Straße abgestellt war und auf dessen Fahrersitz ein Mann schlief. Schnell stellte sich heraus, dass der 23-Jährige angetrunken war. Er gab an, dass er das nicht zugelassene Fahrzeug vom Steigweg rund 300 m in die Alte Neresheimer Straße rollen ließ, nachdem es sich nicht starten ließ. In dem Pkw, der nicht zugelassen ist, wurden zwei Fahrzeugkennzeichen aufgefunden, an denen gefälschte Zulassungs- und TÜV-Stempel angebracht waren. Der 23-Jährige, der zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu.

Ellwangen: 20.000 Euro Schaden

Auf rund 20.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 74-Jähriger am Samstagmorgen verursachte. Kurz nach 10 Uhr übersah er beim Ausfahren mit seinem Pkw Ford C-Max aus dem Campingplatz Sonnenbach den Pkw Ford eines 52-Jährigen. Nach der Kollision war das Fahrzeug des Unfallverursachers nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Zimmerbrand

Ein Zeuge verständigte am Sonntagabend die Feuerwehr, nachdem er kurz vor 19 Uhr schwarzen Rauch aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Antiber Straße aufsteigen sah. Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit 34 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen an den Brandort ausrückte, konnte das Feuer schnell löschen. Gleichzeitig waren die Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert worden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Brand wohl im Kinderzimmer ausgebrochen ist; die weitere Bearbeitung erfolgt durch die Kriminalpolizei. Die 23 Jahre alte Bewohnerin der Wohnung und ihre beiden 5 und 3 Jahre alten Kindern wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Zwischen Samstagvormittag 11 Uhr und Sonntagmorgen 8.45 Uhr zerkratzte ein Unbekannter die linke Fahrzeugseite eines Pkw, der in dieser Zeit auf einem privaten Stellplatz in der Weichselstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell