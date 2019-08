Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: 2 Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Am Samstag zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in den Bruckwiesen in Bühlertann vermutlich beim Ausparken einen Verkehrsunfall. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am geparkten SsangYong entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam am Samstag zwischen 11:50 Uhr und 12:30 auf dem Parkplatz beim Bahnhof in Schwäbisch Hall. Ein unbekannter Fahrzeuglenker verursachte den Unfall vermutlich beim Ausparken. Der Verursacher entfernte sich anschließend ebenfalls von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am geparkten Daimler-Benz entstand ein Sachschaden in Höhe von 1200 Euro.

Hinweise zum den Unfallfluchten nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 entgegen.

