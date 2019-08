Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Unfall im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Crailsheim (ots)

Eine 52jährige VW-Bus-Fahrerin befuhr am Samstag kurz nach 17.30 Uhr die Landesstraße 1041 von Erkenbrechtshausen in Richtung Tiefenbach. Unmittelbar nach der Abzweigung der Landesstraße 1012 in Richtung Wollmershausen kam sie laut Angaben des Unfallgegners in der langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahnseite. Dort kam ihr ein 28jähriger Audi-Fahrer entgegen und musste nach rechts ausweichen. Hierbei kam der Audi-Fahrer zunächst nach rechts in das angrenzende Bankett, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr einen Leitpfosten und eine kleinere Baumgruppe um, bevor er im angrenzenden Acker zum Stehen kam. Am Audi entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Der 28jährige Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die VW-Fahrerin widerspricht den Angaben des 28jährigen und sagte aus, dass der 28Jährige einfach zu schnell in die Kurve gefahren wäre und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Ein Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen fand definitiv nicht statt. Das Polizeirevier Crailsheim, Tel. 07951/ 4800, sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können.

