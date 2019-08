Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Betrunken auf Steinmauer

Schwäbisch Hall (ots)

Am Sonntagmorgen gegen zwei Uhr befuhr ein 20jähriger Audi-Fahrer die Stuttgarter Straße in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Shell-Tankstelle wollte der 20Jährige nach links in die Zufahrt abbiegen und fuhr hierbei aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung gegen eine Steinmauer. Der Audi-Fahrer stieg aus und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrer auf einem sich in der Nähe befindlichen Supermarktgelände aufgegriffen werden. Der Audi S3 war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Wie sich herausstellt ist der 20Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nach der Durchführung einer Blutentnahme musste er zudem noch in der Gewahrsamszelle ausgenüchtert werden.

