Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Einbruch - Tresor entwendet

Lorch (ots)

Unbekannte brachen am Samstagmorgen, zwischen 03.30 und 04.30 Uhr, in einen Markt in der Ziegelwaldstraße ein. Die drei Täter fuhren mit einem Kastenwagen auf das Marktgelände, brachen gewaltsam die Glas-Eingangstüre auf, drangen in den Markt ein und entwendeten einen Tresor mit mehreren hundert Euro Wechselgeld. Sowohl der Eingangbereich, als auch der Markt selbst sind Videoüberwacht. Die Auswertung der Daten dauert noch an. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Lorch, 07172/ 7315, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07151 950-290

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell