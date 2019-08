Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Böller im Briefkasten - 1000 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht

Schrozberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, zwischen 00.40 und 01.40 Uhr, zündete ein Unbekannter einen Böller an und schob diesen in den Einwurfschlitz eines Einheitsbriefkastens am Hauseingang eines großen Mehrfamilienhauses in der Windmühlenstraße. Durch die Wucht der Explosion wurden Teile des Briefkastens völlig zerstört. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Polizei in Blaufelden, Tel. 07953/ 925010, sucht Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07151 950-290

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell