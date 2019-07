Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kontrollen der Polizei Bitburg am Sonntag

Bitburg (ots)

Am Sonntagvormittag kontrollierten die Polizisten der Kreisstadt in Bitburg einen 25 Jahre alten Autofahrer. Dieser hatte noch erheblichen "Restalkohol" der vorangegangenen Nacht intus. Die Atemalkoholkonzentration des Mannes lag bei 1 Promille. Den Fahrer erwartet ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot.

Am Sonntagnachmittag wurde bei einer Personenkontrolle im Stadtzentrum von Bitburg bei einem 18 Jahre alten Mann mehr als 20g Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Bei einer weiteren Personenkontrolle im Stadtgebiet wurde bei einem 33 Jahre alten Mann ein Teleskopschlagstock aufgefunden, der von diesem unzulässigerweise mitgeführt wurde. Die Waffe wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Bei einer Verkehrskontrolle in Bollendorf stellten die Polizisten am Nachmittag fest, dass ein 29 Jahre alter Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand. In dem Wagen des Mannes wurden zu dem eine relevante Menge an Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-96850





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell