Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemitteilung vom 28.07.2019

Wittlich (ots)

Daun, 28.07.2019

Kelberg- Köttelbach: gefährliche Körperverletzung anl. einer Schlägerei

Im Rahmen einer Veranstaltung musste die Polizei,in den frühen Morgenstunden des 27.07. 2019 zu einer Schlägerei, ans Gemeindehaus nach Köttelbach ausrücken. Im Rahmen dieser Festivität schlug und trat ein 22-jähriger aus der VG Daun auf einen 21-jährigen aus der VG Kelberg ein. Der 21- jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Hier wurde er aufgrund seiner erlittenen Verletzungen stationär aufgenommen. Beide Beteiligten standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise an die Polizei Daun: 06592/96260

Dockweiler: Unfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Vermutlich in der Nacht, zum Samstag, wurde ein Wohnwagen, der in Dockweiler in der Laurtentiusstraße abgestellt wurde, durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Wohnwagen entstand ein Schaden von ca. 2.500 EUR. Hinweise an die Polizei Daun: 06592/96260

Weidenbach: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind:

Eine 60- jährige Pkw- Fahrerin aus der VG Gerolstein befährt, am 27.07.2019 gegen 14:35 h mit ihrem PKW die Straße "Kupferberg" von der Straße "In der Hohl" kommend in Richtung Hauptstraße. Bei einer Einmündung, ebenfalls in die Straße "Kupferberg" missachtet sie die Vorfahrt des von rechts kommenden, fahrradfahrenden 7-jährigen Kind und es kommt zum Zusammenprall.

Hierbei verletzt sich das Kind leicht. An PKW entsteht kein Sachschaden. An Fahrrad entsteht ein Kratzer an der Gabel.

Gerolstein: angebliche Massenschlägerei

Durch verschiedenste Mitteiler wurde am 27.07.2019 gegen 22:17 Uhr sowohl über den Notruf der Polizei, als auch über den Notruf der Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass es in Gerolstein im Bereich des Brunnenplatzes zu einer Massenschlägerei zwischen 20 - 30 Beteiligten gekommen sei. Die Örtlichkeit wurde zahlreiche Streifenwagen aus dem gesamten Dienstgebiet angefahren. Bei Eintreffen hatten sich die rivalisierenden Gruppen bereits getrennt und hatten die Örtlichkeit verlassen. Hinweise an die Polizei Daun: 06592/96260

Hillesheim: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Ein 26- jähriger Fahrzeugführer aus der VG Hillesheim befuhr am 28.07.2019 gegen 04:30 Uhr mit seinem Fahrzeug, einem Personenkraftwagen die Bundesstraße 421 von Stadtkyll kommend in Richtung Hillesheim. Im Bereich der Haarnadelkurve auf der B 421 zwischen Birgel und Hillesheim kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholeinfluss nach links von der Fahrbahn ab. Er stand sichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 1,99 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1.000,-EUR

------------------------------------------------------------- Polizeiinspektion Daun Reiner Roos, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: 06592/96260 Fax: 06592/962650 pidaun@polizei.rlp.de

