Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dachstuhlbrand eines Wohnhauses

Steffeln (ots)

Am 26.07.2019 wurde der Polizeiinspektion Prüm gegen 19:00 Uhr ein Dachstuhlbrand eines Wohnhauses in Auel mitgeteilt. Die umliegenden Feuerwehren konnten den in Flammen geratenen Dachstuhl schnell unter Kontrolle bringen und letztlich löschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der Dachstuhl auf Grund eines Blitzeinschlages in Brand. Verletzt wurde durch diesen Brand niemand. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren aus Steffeln, Oberbettingen, Lissendorf und Jünkerath.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon 06551/9420

Telefax 06551/94250

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell