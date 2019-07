POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun

Polizeidirektion Wittlich

Pelm: Diebstahl einer Schaukel

In der Zeit vom Montag, dem 22.07. bis 26.07.2019 gegen 10:00 h wurde vom Spielplatz, Kasselburger Weg in Pelm,eine Kinderschaukel entwendet. Der Wert der Schaukel beträgt ca. 800,-EUR Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591/95260 erbeten.

Schalkenmehren / Maare- Mosel- Radweg

Ein 52- jähriger Radfahrer aus der VG Daun, fuhr mit seinem Rad den Radweg. Er kollidierte mit einem, Baum der witterungsbedingt umgestürzt war. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Dienstgebiet:

Im gesamten Dienstgebiet kam es aufgrund des Starkregens zu zahlreichen umgestürzten Bäumen. In Gerolstein wurde an einer Lagerhalle das Dach abgedeckt. Während der Säuberung durch die örtliche Feuerwehr, musste die Straße kurzfristig gesperrt werden.

