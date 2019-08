Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pkw in die Leitplanke gedrückt und geflüchtet

Mögglingen (ots)

Ein bislang noch unbekannter Lkw-Fahrer befuhr am Samstag kurz nach 14 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart. Kurz nach dem Beginn des vierspurigen Bereiches wollte der Lkw mit Anhänger ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen. Hierbei übersah der Fahrer einen bereits neben ihm befindlichen 74jährigen Mazda-Fahrer. Der rote Mazda CX5 wurde vom LKW-Anhänger erfasst und in die Mittelleitplanke gedrückt. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von ca. 10000 Euro - verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Lkw fuhr unbeirrt in Richtung Stuttgart weiter. Ein aufmerksamer Zeuge konnte das Kennzeichen des Lkw-Anhängers ablesen. Die Ermittlungen zum Fahrer bei der Halteranschrift dauern noch an. Der verantwortliche Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07151 950-290

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell