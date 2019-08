Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Alkoholisiert über Verkehrsinsel - 5000 Euro Sachschaden

Schwäbisch Hall (ots)

Ein 48jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Sonntagmorgen gegen 3.40 Uhr die Stuttgarter Straße in Richtung Gaildorfer Dreieck. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam der 48Jährige nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Verkehrsteiler mit drei kleineren Bäumen hinweg und landete auf der Gegenfahrbahn in der Leitplanke. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Der 48Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07151 950-290

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell