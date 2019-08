Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rollerfahrer flüchten vor der Polizei

Halver (ots)

Während der Streifenfahrt fiel zwei Polizisten Samstag, gegen 2 Uhr, zwei Roller auf, die mit hochgeklappten Kennzeichen geführt wurden. Auf einem Roller saßen zwei Personen, auf dem zweiten Roller nur ein Fahrer. Auf einem Roller führten die Männer eine Matratze und ein Metallgitter mit sich. Die Roller sollten kontrolliert werden. Die dazu gegebenen Anhaltezeichen missachteten die Fahrer und fuhren über die Heesfelder Mühle, B229 in Richtung Berge. Während der Verfolgung warfen die Tatverdächtigen die auf den Rollern mitgeführten Gegenstände auf die Fahrbahn. Die Polizisten mussten den Hindernissen ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Auf der regennassen Straße gerieten beide Roller in einer Kurve ins Rutschen und kippten um. Die beiden Fahrer konnten festgehalten werden. Der Beifahrer flüchtete. Beide Fahrer (17+18 aus Lüdenscheid) waren offenbar unter Einfluss von Alkohol und Drogen unterwegs. Entsprechende Blutproben wurden angeordnet. Der Führerschein des 17-Jährigen wurde sichergestellt. Der 18-Jährige war noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit bzw. gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell