Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handwerker-Fahrzeug aufgebrochen.

Schalksmühle (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag an der Wiesenstraße einen weißen Transporter aufgebrochen und dem Handwerker hochwertige Werkzeugmaschinen gestohlen. Zwischen Donnerstagabend gegen 23 Uhr und Freitagmorgen um 8 Uhr öffneten sie gewaltsam ein Türschloss des am Fahrbahnrand parkenden Fiat Ducato. Die Täter entkamen mit Stichsägen, Handkreissäge und Industriestaubsauger. Die Polizei in Halver bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

