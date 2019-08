Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auf der Fahrbahn geschlafen/ Auto aufgebrochen

Halver (ots)

Ein 45-jähriger Radfahrer hat seinen Rausch am Sonntagmorgen mitten auf der Fahrbahn der Frankfurter Straße ausgeschlafen. Gegen 6 Uhr informierten Autofahrer die Polizei über den Mann auf Straße. Neben ihm lag ein Pedelec. Als die Polizeibeamten ihn weckten, reagierte der Halveraner äußerst ungehalten und schmiss den Beamten diverse Schimpfworte in verschiedenen Sprachen an den Kopf und bedrohte sie körperlich. Die Polizeibeamten brachten ihn darauf wieder zu Boden. Der 45-Jährige wurde schließlich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, das Rad sichergestellt.

Unbekannte haben am Sonntagmorgen an der Von-Vincke-Straße einen schwarzen BMW X5 aufgebrochen und eine Handtasche gestohlen. Der Fahrer hatte den Wagen kurz vor 10 Uhr am Straßenrand abgestellt. Als er zwei Stunden später zurückkehrte, war das Fenster der Beifahrertür zerstört. Der Täter hatte eine auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche mitgenommen. Darin steckte unter anderem ein iPhone 6.

