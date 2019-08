Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: EC-Kartelesegerät gestohlen/Randalierer in Gaststätte

Altena (ots)

Am Sonntagmorgen wurde aus einem der Mittelalter-Stände an der Lenneuferstraße ein EC-Kartenlesegerät gestohlen. Zwischen Mitternacht und 10.30 Uhr hat ein unbekannter eine Planenbefestigung an der Rückseite des Verkaufsstandes aufgerissen und eine Holzkiste an sich genommen. Darin lag das Kartenlesegerät.

Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes überwältigten am Sonntagnachmittag in einer Gaststätte an der Lennestraße einen Randalierer. Der Mann setzte sich mit Schlägen und Tritten zur Wehr. Er wurde der Polizei übergeben, die ihn ins Gewahrsam nach Iserlohn brachte. Der 27-jährige Dortmunder verweigerte einen Alkoholtest. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Bedrohung, Körperverletzung und Beleidigung.

