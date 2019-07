Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 04.07.19

Eschwege (ots)

Verkehrsunfälle

Beim Ausparken am gestrigen Vormittag, gegen 11:00 Uhr, im Vorderweg in Meißner-Abterode vor einem dortigen Einkaufsmarkt übersah ein 18-Jähriger aus der Gemeinde Meißner einen geparkten Opel Corsa. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Ebenfalls beim Ausparken aus einer Parklücke beschädigte ein 90-jähriger Pkw-Fahrer aus Heilbad Heilgenstadt einen geparkten Opel Insignia, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich gestern Mittag, um 13:48 Uhr, auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Schwebdaer Straße in Meinhard-Grebendorf.

Um 13:40 Uhr befuhr gestern Mittag eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Sooden-Allendorf die Freiherr-vom-Stein-Straße in Bad Sooden-Allendorf. Im Einmündungsbereich zur Straße "An den Soleteichen" beabsichtigte sie nach links abzubiegen, übersah dabei aber den entgegenkommenden Pkw, der von einer 68-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR an den beteiligten Fahrzeugen.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Zwischen dem 21.06.19 bis zum 03.07.19, 17:15 Uhr wurde im Höhenweg in Eschwege das amtliche Kennzeichen "ESW-MX 49" von einem Pkw-Anhänger abmontiert und entwendet. Der Anhänger war auf einem Parkstreifen entlang des Höhenwegs abgestellt. Schaden: 15 EUR.

Gestohlener BMW wieder aufgefunden

Um 21:27 Uhr wird gestern Abend ein 7er BMW mit offenen Fenster am Ortseingang von Werleshausen (Bornhagener Straße) gemeldet. Dieser war am 02.07.19 in den Abendstunden in der Asbacher Landstraße in Bad Sooden-Allendorf entwendet worden (siehe PM v. 03.07.19). Der aufgefunden BMW wurde noch gestern Abend sichergestellt und zur Polizeidirektion Werra-Meißner nach Eschwege abgeschleppt, wo am heutigen Tag die Spurensuche durch die Kriminaltechnik stattfinden wird. Die Kriminalpolizei bitte darüber hinaus um Hinweise, insbesondere wer am Auffindeort Beobachtungen hinsichtlich des Pkws aber auch zu Personen in dessen Umgebung gemacht hat.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Körperverletzung - häusliche Gewalt

In einem Mehrfamilienhaus in Eschwege kam es in den vergangenen Wochen zur körperlichen Gewalt gegenüber einer dort wohnhaften Geschädigten, worauf Prellungen und Blutergüsse am Körper hindeuten. Die gewaltsamen Übergriffe durch den Ehemann haben die offenbar über einem längeren Zeitraum angedauert.

Ein weiterer Fall ereignete sich noch am Nachmittag des 02.07.19 in einem Mehrfamilienhaus im innerstädtischen Bereich von Eschwege. Dort hat ein 25-Jähriger seine Lebensgefährtin mit der Faust gegen den Oberkörper und gegen das Bein geschlagen, wodurch diese Hämatome erlitt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 23:45 Uhr ereignete sich auf der K 42 zwischen Rommerode und Laudenbach ein Wildunfall mit einem Wildschwein, das von dem Pkw einer 33-Jährigen aus Hessisch Lichtenau erfasst und dadurch getötet wurde. Der Schaden am Pkw wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl, Sachbeschädigung

Bereits zwischen dem 26.06.19, 09:00 Uhr und dem 28.06.19, 06:00 Uhr ereignete sich in der Gemarkung von Witzenhausen "Vor der Roten Kuhle" der Diebstahl einer größeren Menge von Kirschen. Unbekannte pflückten von drei Kirschbäumen die Früchte im Wert von ca. 300 EUR ab. Das Grundstück ist mit einem Zaun und einem Eingangstor (125/120 cm hoch) umfriedet, der offenbar überklettert wurde. Es werden daher Zeugen gesucht, die Personen/ Fahrzeuge in diesem Bereich zur Tatzeit festgestellt haben. Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter Telefon: 05542/93040.

