POL-ESW: Pressebericht vom 02.07.19

Eschwege (ots)

Verkehrsunfall

Eine Unfallflucht wird aus der Freiherr-vom-Stein-Straße in Eschwege gemeldet. Eine 74-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege fuhr gestern Nachmittag gegen 15:15 Uhr in Richtung Schützengraben und beschädigte dabei beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeuges. Die 74-Jährige fuhr weiter und meldete eine halbe Stunde später den Unfall bei der Polizei. Zwischenzeitlich war aber das beschädigte Fahrzeug nicht mehr am Unfallort. Dabei soll es sich um einen roten Lieferwagen handeln. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung, Diebstahl

Zwischen dem 30.06.19, 19:30 Uhr und dem 01.07.19, 08:50 Uhr wurde im Jasminweg in Eschwege der linke Vorderreifen eines grauen VW Polo durch Unbekannte beschädigt, indem in den Reifen eingestochen wurde. Schaden: 85 EUR.

Zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr wurde am gestrigen Montag auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Bahnhofstraße in Wanfried ein Damenfahrrad der Marke "Camporello" entwendet. Das weinrote Fahrrad war ungesichert in einem Fahrradständer im Eingangsbereich abgestellt gewesen. Das Rad hat sowohl vorne als auch hinten jeweils eine Fahrradkorb Schaden: 200 EUR. Hinweise an die Eschweger Polizei unter 05651/9250.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Bereits am 28.06.19 wurde in der Straße "Hinter der Mauer" in Sontra ein schwarzer Pkw Subaru im Bereich der hinteren linken Stoßstange angefahren und entsprechend beschädigt. Schaden: ca. 250 EUR. Zwischen 11:45 Uhr und 14:25 Uhr war der Pkw gegenüber dem Haus-Nr. 31 auf den rechten der vier vorhandenen Parkplätze geparkt. In diesem Zeitraum wurde beobachtet, wie eine ältere Dame (ca. 70 - 80 Jahre alt) mit einem vermutlich silbernen Ford Fiesta versuchte, neben dem Subaru einzuparken, was jedoch misslang. Daraufhin entfernte sich die Fahrerin in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Nachmittag ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau. Dieser war gegen 16:30 Uhr auf der B 7 zwischen Fürstenhagen und Eschenstruth unterwegs. Das Tier erlag den Verletzungen; am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

versuchter Einbruch

Ein versuchter Wohnungseinbruch wird aus der Straße "Auf dem Kirchhof" in Witzenhausen-Ermschwerd angezeigt. Wie gestern angezeigt, versuchten unbekannte Täter zwischen dem 01.03.19 und dem 08.06.19 in das Fachwerkhaus einzudringen, worauf Hebelspuren an der Haustür sowie an drei Fenstern hindeuteten. Ein Eindringen gelang jedoch nicht, so dass es beim Sachschaden blieb. Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter Telefon: 05542/93040.

