POL-ESW: Pressebericht vom 28.06.2019

Eschwege (ots)

Verkehrsunfälle

Am 27.06.2019 um 15:45 Uhr ereignete sich in der Thüringer Straße in Eschwege ein Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer wollte nach links in Richtung Kaufland abbiegen. Dabei übersah er, aufgrund eines vor ihm abbiegenden Lkws, den ihm entgegenkommenden Pkw, der von einem 28-jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Der 28-jährige Pkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge vermeiden, indem er nach rechts auswich. Dabei überfuhr er eine Straßenborde wodurch seine Felge beschädigt wurde und ein Schaden von 500EUR entstand.

Ein 36-jähriger aus der Gemeinde Wehretal parkte am 27.06.2019 in der Mittagszeit seinen weißen Ford Fokus in der Schulstraße in Eschwege. Als er wieder zu seinem Auto zurückkehrte stellte er Beschädigungen am rechten vorderen Kotflügel fest. Der Verursacher ist flüchtig. Hinweise: 05651/9250

Auf der B250 aus Richtung Wanfried kommend und in Richtung Treffurt fahrend ereignete sich am 27.06.2019 um 10:40 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer musste laut seinen Angaben wegen einem Fuchs plötzlich bremsen. Der nachfolgende 23-jährige Fahrer eines Klein-Lkws bemerkte dies zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden.

Gestern Mittag fuhr ein 71-jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Fahrrad die Straße "Am Bahnhof" in Eschwege. Ein 39-jähriger Busfahrer aus Oberdorla fuhr vom Parkplatz des Stadtbahnhofs auf die Straße "Am Bahnhof" und übersah dabei den Radfahrer und verletzte diesen beim Abbiegen im Bereich des Oberkörpers. Der Radfahrer verletzte sich dadurch an der Schulter und am Arm. Er fuhr dem Bus hinterher, da dieser seine Fahrt fortgesetzt hatte, wodurch es ihm gelang, den Busfahrer auf den Unfall aufmerksam zu machen. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden keine Sachschäden.

Gestern Morgen um 08:00 Uhr befuhr eine 50-jährige die Clausbergstraße in Bad Sooden-Allendorf. Als sie nach links in ein Grundstück einbiegen wollte, überholte eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Sooden-Allendorf und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Diebstahl, Sachbeschädigung

In der vergangenen Nacht ereignete sich ein Einbruch in einer Pizzeria in der Hindenburgstraße in Waldkappel. Unbekannte Täter drangen gewaltsam über ein Fenster in die Pizzeria ein, wo sie den dort aufgestellten Geldspielautomaten aufhebelten und das Bargeld in unbekannter Höhe daraus entwendeten. Der Sachschaden: ca. 500 EUR.

Zwischen dem 26.06.2019, um 15:55 Uhr und Donnerstag dem 27.06.2019, um 07:30 Uhr wurde von Unbekannten in der Forstgasse in Eschwege an einem Mehrfamilienhaus die Glasscheibe der Hauseingangstür zertrümmert. Sachschaden: ca. 100 EUR.

In der vergangenen Nacht kam es in Wanfried, Bahnhof Großburschla in einer Halle einer dort ansässigen Holzfirma zu Sachbeschädigungen. Offenbar wurde durch unbekannte Personen dort randaliert und dabei mehrere Holzpaletten umgeworfen und auch beschädigt. Der Schaden wird mit circa 1300EUR angegeben.

Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Beim Erblicken einer Polizeikontrolle in Höhe des Parkplatzes "Intershop" in Wehretal-Oetmannshausen bremste ein 50-jähriger aus Eschwege seinen Pkw ab, wendete und fuhr wieder in Richtung Bischhausen davon. Die Polizei folgte ihm und konnte ihn nach kurzer Verfolgung stoppen. Der Fahrer gab an nach seinem entlaufenden Hund zu suchen. Auch habe er ein Bier getrunken. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

Am 27.06.2019 kam es um 11:50 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in Sontra zu einem Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin und eine 41-jährige Pkw-Fahrerin, beide aus Herleshausen, kollidierten beim Ausparken. Sie parkten in gegenüberliegenden Parklücken und fuhren nahezu zeitgleich aus diesen heraus. Der Schaden beträgt 500EUR.

In der vergangenen Nacht wurde in Sontra-Ulfen in der Straße "Pfaffenrain" eine Betonmauer beschädigt, wie heute Morgen um 07:30 Uhr festgestellt wurde. Offenbar wurde der Schaden beim Wenden/Rangieren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursacht. Der Sachschaden wird mit ungefähr 500EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizeistation in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Ein 31-jähriger aus Großalmerode befuhr am 27.06.2019 gegen 22:10 Uhr mit seinem klein-LKW die L3225 von Großalmerode nach Faulbach. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend weiterlief. Es entstand ein Schaden von 500EUR.

In Hessisch Lichtenau-Reichenbach stieß am 27.06.2019 um 13.35 Uhr eine 60-jährige PKW-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau beim Rangieren mit ihrem Fahrzeug gegen eine Steinmauer. Der Gesamtschaden beträgt 4500EUR.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle

Gestern um 14:55 Uhr befuhr ein 82-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen die "Walburger Straße" in Witzenhausen. Vor der Sparkasse streifte er einen Pkw Opel wodurch Sachschaden entstand.

Am gestrigen Morgen um 09:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen die B80 von Unterrieden kommend in Richtung Witzenhausen. Am Fußgängerweg vor dem Kreisel bremste er verkehrsbedingt ab, was der nachfolgende 78-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner zu spät bemerkte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2200EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler/ Frau Thea Gotthardt

