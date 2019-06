Polizei Eschwege

POL-ESW: 55-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf wurde Opfer eines Gewaltdeliktes - Folgemeldung

Eschwege (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Werra-Meißner

Wie am 26.06.19 mitgeteilt, wurde in den Abendstunden des 24.06.19 der alleinlebende Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bad Sooden-Allendorf tot aufgefunden. Der erste Verdacht auf einen gewaltsamen Tod wurde durch die am 25.06.19 durchgeführte Obduktion bestätigt. Zur Todesursache ist zu sagen, dass massive stumpfe Gewalt gegen den Körper zum Tode führte. Am gestrigen Mittwoch erfolgte daraufhin eine umfangreiche Tatortsicherung durch die Tatortgruppe des PP Nordhessen am Wohnort des Verstorbenen, die auch heute noch fortgesetzt wurde. Durch die Bereitschaftspolizei wurde das Außengelände nach Beweismitteln und weiteren Spuren abgesucht, was bis in die Nachmittagsstunden andauerte. Im Ergebnis konnten bei der Absuche des Geländes bislang keine beweiserheblichen Gegenstände aufgefunden werden.

Die mit den Ermittlungen betraute Kriminalpolizei der Polizeidirektion Werra-Meißner führte seit dem Auffinden des Verstorbenen intensive Zeugenbefragungen in dessen Umfeld durch, um die letzten Tage des 55-Jährgen zu rekonstruieren und dessen Kontakte vor seinem Tode zu ermitteln. Diesbezügliche Ermittlungen dauern weiterhin an.

Die Kriminalpolizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung; insbesondere, wer verdächtige Beobachtungen im Bereich der "Kannhöhe" in Bad Sooden-Allendorf im Zeitraum vom Mittwoch, 19.06.19 bis zum Montag, den 24.06.2019, gemacht hat, die im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod des Opfers stehen könnten?

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei unter 05651/9250 oder per mail an poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

