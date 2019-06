POL-ESW: Pressebericht vom 26.06.19

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Mit einem Reh kollidierte gegen Mitternacht ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Weißenborn, der die L 3300 zwischen Weißenborn und Oberdünzebach befuhr. Das Tier lief anschließend weiter; am Pkw entstand geringer Sachschaden von ca. 200 EUR.

Beim Ausparken auf dem Parkplatzgelände des Aldi-Marktes in der Niederhoner Straße in Eschwege beschädigte gestern Nachmittag ein 90-jähriger Pkw-Fahrer aus Volkerode einen geparkten VW Golf. Es entstand geringer Sachschaden von ca. 100 EUR.

Sachbeschädigung

Zwischen dem 19.06.19, 17:00 Uhr und dem 24.06.19, 07:00 Uhr wurde in Meißner-Abterode eine Scheibe der Frau-Holle-Schule durch Unbekannte eingeschlagen. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Verkehrsunfälle

Um 00:30 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Cornberg die B 27 in Richtung Cornberg. In der Gemarkung von Sontra kam es zum Zusammenstoß mit einem Hasen, wodurch am Pkw ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen befuhr gestern Mittag, um 12:40 Uhr, die L 3248 in Richtung Richelsdorf. Dabei kam sie in der Gemarkung von Blankenbach mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit der dortigen Leitplanke. Der Sachschaden beträgt ca. 7000 EUR.

Verkehrsunfall

Um 16:40 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf die Straße "Am Markt" in Witzenhausen in Richtung Steinstraße. Im Einmündungsbereich musste der Pkw verkehrsbedingt anhalten, um einen Passanten die Straße überqueren zu lassen. Dies bemerkte der nachfolgende 47-jährige Pkw-Fahrer aus Witzenhausen zu spät und fuhr auf. Sachschaden: ca. 4500 EUR.

Sachbeschädigung

Sachschaden von ca. 3500 EUR entstand durch mehrere Farbschmierereien an den Gebäudefassaden auf dem Universitätsgelände in der Steinstraße in Witzenhausen, wie gestern durch Verantwortliche angezeigt wurde. Die Sachbeschädigungen sollen sich zwischen dem 22.06.19, 20:00 Uhr und dem 23.06.19, 09:00 Uhr ereignet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter Telefon: 05542/93040.

