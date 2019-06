Polizei Eschwege

POL-ESW: 55-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf wurde Opfer eines Gewaltdeliktes

Eschwege (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Werra-Meißner

In den Abendstunden des 24.06.19 wurde die Polizei in Eschwege informiert, nachdem der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bad Sooden-Allendorf seit längerem Zeitraum nicht mehr gesehen wurde. Nachdem die Wohnung durch die Polizei geöffnet wurde, fand man den Bewohner, einen 55-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf, tot in seinem Wohnzimmer auf.

Aufgrund der Auffindesituation war nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei ein Tötungsdelikt nicht auszuschließen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Kassel wurde am 25.06.19 eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Die Obduktion bestätigte den Verdacht und ergab, dass der 55-Jährige durch äußere Gewalteinwirkung zu Tode kam.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Werra-Meißner hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zusatz: Weiterhin wird im Verlauf des heutigen Tages mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei das Umfeld des Tatortes nach Spuren/ Beweismitteln abgesucht.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

