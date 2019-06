Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Eschwege (ots)

Um 12:35 Uhr befuhr gestern Mittag eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus Bebra die B 27 in Richtung Rotenburg a.d. Fulda. In der Gemarkung von Sontra-Berneburg wurde ihr - nach eigenen Angaben - schwarz vor Augen, wodurch sie mit dem Auto in den Gegenverkehr geriet. Dort streifte sie den entgegenkommenden Pkw, der von einer 63-Jährigen aus Sontra gefahren wurde. Im Anschluss kollidierte der Pkw der 60-Jährigen noch mit dem Pkw eines 25-Jährigen aus Sontra, bevor das Auto der Verursacherin sich drehte und im Graben zum Stehen kam. Alle drei Fahrer(innen) wurden dabei leicht verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die drei Fahrzeuge waren allesamt nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben. Im Einsatz war noch die örtliche Feuerwehr und die Straßenmeisterei aus Rotenburg.

