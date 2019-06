POL-ESW: Verkehrsunfälle

Polizei Eschwege

Um 16:30 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 59-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Kleinkraftrad-Roller die B 27 in Richtung Witzenhausen. In der Gemarkung von Ellershausen stockte der Verkehr und der 59-Jährige musste seinen Roller abbremsen. Dabei verlor er die Kontrolle und stürzte in der Folge. Der 59-Jährige verletzte sich dabei leicht; sein Roller war nicht mehr fahrbereit.

Um 11:15 Uhr wurde gestern Vormittag ein geparkter Pkw Opel Astra auf dem Parkplatzgelände am Nikolaiplatz in Eschwege im linken Heckbereich angefahren und beschädigt (Schaden: ca. 800 EUR). Eine 70-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Berkatal verursachte beim Rückwärtsausparken den Schaden, fuhr aber anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dank Zeugenhinweisen konnte die Unfallflucht schnell geklärt werden.

Beim Fahrstreifenwechsel in der Niederhoner Straße in Eschwege übersah gestern Vormittag, um 10:45 Uhr, ein 47-jähriger Lkw-Fahrer aus Berka/ Werra den auf der rechten Fahrspur fahrenden Pkw eines 53-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard. Sachschaden: ca. 3500 EUR.

Bereits um 09:48 Uhr ereignete sich ein gleichgelagerter Unfall in der Niederhoner Straße in Eschwege, nachdem ein 22-jähriger Lkw-Fahrer mit Anhänger von dem linken Fahrstreifen auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte. Dabei übersah er den daneben fahrenden Pkw, der von einer 70-Jährigen aus der Gemeinde Meißner gefahren wurde. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Um 10:15 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Wanfried die L 3424 von Motzenrode in Richtung Neuerode. In Höhe des außerorts gelegenen Friedhofs von Neuerode stand der Pkw eines 40-Jährigen aus Sondershausen, so dass der 56-Jährige seinen Pkw dahinter bis zum Stillstand abbremste. Der 40-Jährige legte plötzlich den Rückwärtsgang ein und fuhr dann rückwärts gegen den dahinterstehenden Pkw des 56-Jährigen. Sachschaden: ca. 4500 EUR.

Ein Auffahrunfall ereignete sich gestern Morgen, um 08:30 Uhr, in der Straße "Südring" in Eschwege. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Wehretal fuhr in Richtung "Schützengraben", wo sie verkehrsbedingt jedoch anhalten musste. Der nachfolgen de 67-jährige Pkw-Fahrer aus Eschwege bemerkte dies zu spät und für auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden

Polizei Sontra

Um 22:20 Uhr befuhr gestern Abend ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Herleshausen die L 3459 zwischen Thurnhosbach und Stadthosbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Auch ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra kollidierte mit einem Reh, als er gestern Abend um 23:25 Uhr zwischen Eltmannsee und Diemerode unterwegs war. Das Tier lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Ein 62-Jähriger aus Frankenroda befuhr gestern Nachmittag, um 17:30 Uhr, mit einem Linienbus die Straße "Hainertor" in Herleshausen. Beim Abbiegen in die Frauenbörner Straße scherte das Heck des Busses aus und touchierte einen geparkten Pkw Mercedes. Es entstand geringer Sachschaden von ca. 600 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Um 03:15 Uhr kollidierte vergangene Nacht ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Kassel mit einem Reh, als er auf der L 3225 zwischen Friedrichsbrück und Hessisch Lichtenau unterwegs war. Das Reh lief verletzt davon; am Pkw entstand ein Schaden von ca. 500 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 19:34 Uhr, ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau, der auf der L 3249 zwischen Reichenbach und Wickersrode unterwegs war. Das Reh verendete am Unfallort; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

In der Tiefgarage des Steinweg-Centers in Hessisch Lichtenau beschädigte gestern Vormittag, um 10:55 Uhr, ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau beim Ausparken den Pkw einer 64-Jährigen aus Hessisch Lichtenau, die in der Zufahrt ebenfalls rückwärts fuhr. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Um 20:19 Uhr befuhr gestern Abend ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Berkatal die L 3464 von Wendershausen in Richtung B 27. Beim Abbiegen in Richtung Hilgershausen (K 63) verlor er die Kontrolle über sein Auto und fuhr in den Straßengraben. Dabei wurden noch ein Verkehrsschild und ein Zaun angefahren und beschädigt. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Beim Ausparken auf dem Parkplatzgelände "An der Schlagd" in Witzenhausen beschädigte gestern Nachmittag, um 15:45 Uhr, ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen einen dort geparkten Pkw Renault. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

