Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 22-Jähriger ohne Führerschein unterwegs +++ Grillhütte beschmiert+++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

22-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Einer Funkstreifenwagenbesatzung aus Wildeshausen fiel am 28.03.2019, gegen 16:00 Uhr, ein Opel Astra mit bulgarischem Kennzeichen auf der Vaechter Straße in Ahlhorn auf. Der 22-Jährige Fahrer aus Bulgarien versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen. Letztendlich konnte der junge Mann in der Heidestraße angehalten und kontrolliert werden. Dabei wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist und bereits in der Vergangenheit wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Er darf sich nun in einem weiteren Strafverfahren verantworten.

Grillhütte beschmiert +++ Zeugenaufruf

Zu einer Sachbeschädigung an einer Grillhütte ist es in der Zeit von Freitag, den 22.03.2019, bis Mittwoch, den 27.03.2019, in der Gemeinde Kirchseelte gekommen. Die betroffene Grillhütte in dem Groß-Ippener-Weg wurde durch bisher Unbekannte mit Hakenkreuzen und Nazi-Parolen beschmiert. Zeugen, die Hinweise zu den Schmierereien geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Vorgangsnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

