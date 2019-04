Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190411 - 416 Frankfurt-Bornheim: Spielhalle überfallen

Frankfurt (ots)

(ka) Gestern Nachmittag überfielen zwei maskierte Männer eine Spielothek in der Heidestraße und ergriffen danach mit ihrer Beute die Flucht.

Die beiden Räuber gingen gegen 15.40 Uhr in die Spielhalle und direkt auf die dortigen Mitarbeiter im Kassenbereich zu. Dort forderten sie unter verbalen Drohungen die Herausgabe von Bargeld. Da den Männern dies nicht schnell genug ging, griffen sie selbst in die Kasse und flüchteten in Richtung Saalburgstraße. Die Höhe der Beute ist aktuell nicht bekannt.

Die Tatverdächtigen können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger: männlich, 170 cm groß, stämmige Statur, maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube, schwarzer Pullover mit der Aufschrift "Boss", blaue Hose mit weißem Logo, weiße Schuhe

2. Tatverdächtiger: männlich, 170 cm groß, stämmige Statur, maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube, rotes Oberteil mit weißem "Ferrari"-Logo, schwarze Hose, schwarze Schuhe

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51299 entgegen.

