Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Verkehrsunfall - ein Leichtverletzter, ein Fahrer unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, 13.06.2019, in WT-Waldshut wurde ein BMW-Fahrer leicht verletzt, der andere beteiligte Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss. Die Autos der beiden stießen an der Kreuzung Carl-Duisberg-Straße/Alfred-Nobel-Straße gegen 19:25 Uhr zusammen. Ein 64 Jahre alter Audi-Fahrer hatte offenbar den Kreuzungsbereich geschnitten und war mit dem BMW eines 41-jährigen kollidiert. Der BMW-Fahrer verletzte sich leicht am Arm und kam ins Krankenhaus nach Waldshut. Beim Audi-Fahrer wurde eine Alkoholbeeinflussung von ca. 0,8 Promille festgestellt. Er musste mit zur Blutprobe, sein Führerschein wurde einbehalten. Die Autos waren nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt rund 12500 Euro.

