Polizei Eschwege

POL-ESW: Motorradfahrerin schwer verletzt

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Um 15:15 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 65-jährige Pkw-Fahrerin aus Berlin die L 3241 über den Meißner in Richtung Hessisch Lichtenau. In Höhe der Einmündung zum Berggasthof beabsichtigte sie nach links abzubiegen, übersah dabei aber das entgegenkommende Motorrad, das von einer 50-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß kam die Motorradfahrerin nach rechts von der Straße auf die Bankette ab. Dort konnte sie das Motorrad nicht mehr halten und stürzte in den Straßengraben. Die 50-Jährige wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in das Klinikum nach Kassel gebracht. Die Pkw-Fahrerin verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 6000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell