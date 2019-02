Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10 - Nachtfahrverbot - Erfolgreiche Kontrollen bei Birkweiler

B10 (ots)

Mit einer Kontrollstelle bei Birkweiler überwachten gemeinschaftlich Polizeibeamte aus Edenkoben und Landau das bestehende Nachtfahrverbot für LKW auf der B10. Am Di., 19.02., wurden bis in die frühen Morgenstunden (04:00 Uhr) insgesamt 27 LKW kontrolliert. Verbotswidrig befuhren 12 LKW die B10 und müssen nun mit einem Bußgeld von 75EUR rechnen. Zusätzlich wurden die LKW wieder in Rtg. Landau zurückgewiesen oder mussten das Fahrzeug bis 06:00 Uhr stehen lassen. Bei 7 von den 12 LKW-Fahrern handelte es sich um ausländische Fahrer, bei diesen wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 100EUR (Gesamt) erhoben. Zusätzlich wurden noch 3 Verstöße gegen die Ladungssicherheit bei anderen LKW-Fahrern sanktioniert und 2 Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.

