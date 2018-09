POL-PDLU: (Schifferstadt) Sachbeschädigung durch Anzünden

Schiffertadt (ots) - Bislang unbekannte Täter setzten am 11.09.2018, gegen 21:15 Uhr, auf dem Schulgelände am Neustückweg einen Müllbehälter aus Kunststoff in Brand. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 300 Euro. Darüber hinaus wurden zwei Stahlmüllbehälter angezündet, bei welchen offensichtlich jedoch kein Schaden entstand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

