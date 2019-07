Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Imsbach (Donnersbergkreis) (ots)

Beim Kochen in Brand geratenes Fett führte am Freitagabend zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei. Der in der Küche eines Mehrfamilienhauses entstandene Brand konnte durch die Bewohner rechtzeitig eigenständig gelöscht werden, so dass keine größeren Sachschäden zu verzeichnen sind. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf ca. 3000EUR geschätzt. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt.

