Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tageswohnungseinbruch ggf. erfolgte ausbaldowern durch einen falschen Polizeibeamten

Konken (ots)

Im Tatzeitraum von Samstag den 26.07.2019 gegen 17:05 Uhr bis 18:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer rückwärtig gelegenen Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße in Konken ein. Im Tatzeitraum war das Anwesen verlassen. Als Diebesgut steht bislang nur ein Motorradschlüssel fest. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte in Erfahrung gebracht werden, dass unmittelbar vor Tatausführung vermutlich ein "falscher Polizeibeamter" an der Tatörtlichkeit erschien und Informationen über das Anwesen einholte. Nach Angaben der Anzeigeerstatterin sah der falsche Beamte täuschend echt aus, trug lediglich keine Landeswappen. Weitere Ermittlungen folgen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

