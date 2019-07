Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Weiterer Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Niedermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 04:10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Hauptstraße einen an einer Hauswand befestigten Zigarettenautomaten. Ein Anwohner beobachtete fünf Personen, die den Automaten mit einem Brecheisen aus seiner Verankerung hebelten. Diese waren allesamt dunkel gekleidet und mit Mützen und Schals bekleidet. Mit einem silberfarbenen Transporter flüchteten sie dann in Richtung Obermoschel. An dem Fluchtfahrzeug seien die Kennzeichen abmontiert gewesen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Fahrzeug sowie zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

