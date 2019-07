Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines Getreidefeldes

Teschenmoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, geriet in der Gemarkung Teschenmoschel bei Mäharbeiten ein Getreidefeld auf einer Fläche von circa 4,5 Hektar in Brand. Durch ein Großaufgebot der Feuerwehren der Verbandsgemeinden Rockenhausen, Winnweiler, Otterbach-Otterberg und Lauterecken-Wolfstein konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, bevor es auf ein nahegelegenes Waldstück übergreifen konnte. Weiterhin waren auch noch kleinere Teile von drei angrenzenden Feldern betroffen, die jedoch bereits abgeerntet waren. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 bis 5.000 geschätzt.

