Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorrad und PKW stoßen zusammen

Bild-Infos

Download

Hundsbach (ots)

Im Begegnungsverkehr sind am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer und ein PKW in der Siener Straße kollidiert. Der Biker wurde insbesondere an der Schulter und der linken Hand verletzt. Die Insassen des PKW wurden durch Glassplitter des Außenspiegels leicht lädiert. Eine medizinische Versorgung war bei ihnen nicht notwendig. Während das Motorrad einigermaßen heil blieb, waren am PKW erhebliche Sachschäden auf der Fahrerseite festzustellen. Die Polizei prüft, ob der Motorradfahrer im Kurvenbereich zu weit links gefahren war.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell