Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorrad rutscht auf verlorenem Saatgut in den Graben

Löllbach (ots)

Leicht verletzt wurde eine Motorradfahrerin als sie am Donnerstagmittag auf der L 373 auf verlorenem Saatgut in den Graben rutschte. Die 55-Jährige war von Jeckenbach in Richtung Löllbach gefahren. In Höhe der Alteckmühle bedeckten um 11:30 Uhr die Rapssamen die Straße. Am Motorrad entstand ein Schaden von 500 Euro. Die Gefahrenstelle wurde bis zum Eintreffen der Straßenmeisterei durch die Streife abgesichert beziehungsweise bereits teilweise beseitigt. Straßenmeister und Polizisten machten das, was eigentlich der Verursacher hätte machen müssen, sie kehrten die Straße. Hinweise zu dem landwirtschaftlichen Fahrzeug, welches das Saatgut verloren hatte, bitte unter Telefon-Nummer 06382 9110.

