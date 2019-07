Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Trickdiebstahl (35-1207) 12.07.2019, 11:45 Uhr

Speyer (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes bat ein unbekannter Täter den Geschädigten im Bereich der Einkaufswägen um einen Münzwechsel. Der Geschädigten sollte auf Bitten des Täters dessen Papiere kurz halten. Später stellte der Geschädigte fest, dass ihm der Täter vermutlich in einem unaufmerksam Moment das im Geldbeutel befindliche Scheingeld entwendete. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen

