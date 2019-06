Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei: Tatverdächtiger stellt sich und sitzt in Untersuchungshaft

Duisburg (ots)

Der tatverdächtige 37 Jahre alte Mann, der am vergangenen Mittwoch (19. Juni, 15:30 Uhr) seine ehemalige Lebensgefährtin (36) bedroht und verletzt haben soll, hat sich am Montag (24. Juni) gestellt. Er wurde heute dem Haftrichter vorgeführt und sitzt wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Mutige Zeugen hatten den Vorfall auf einem Sportplatz zwischen der Halener Straße und Schwarzer Weg beobachtet, waren eingeschritten und hatten so Schlimmeres verhindert. (stb)

Unsere Berichterstattung bis jetzt: - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4303410

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell